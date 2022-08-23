С голым задом: Укатившую в США Чехову нашли в ночлежке для бомжей

Не успела звезда вернуться в Россию с Бали, как снова оказалась за границей. Сексуальная телеведущая решила сменить обстановку и укатила в США, причем не ради отдыха, как многие могли бы подумать. Анфиса Чехова призналась поклонникам, что намерена прожить в Америке месяц: мол, такой уж она человек, которому необходима смена локаций.
На новом месте, судя по микроблогу артистки, она чувствует себя прекрасно. Как передает Пятый канал, на днях теледива прибыла в Даллас, чтобы прогуляться по такому колоритному и многогранному городу. Звезда шоу "Секс с Анфисой Чеховой" постоянно выходит на связь с поклонниками, поэтому они точно знают, в каких местах находится любимица.
Например, накануне народ нашел ее в этакой самодельной ночлежке для бомжей. Дело в том, что пышногрудая красавица отправилась в роскошный сквер с фонтанами в самом центре города, а там застала скопление бездомных! Один из них с приспущенными штанами и голым задом крепко спал, а мимо в этот момент прошел еще один такой же персонаж – в грязной одежде и с пакетами в руках.
"Америка — страна контрастов. Роскошные скверы с фонтанами… И тут же замысловатые скверы с бомжами", – написала в своем микроблоге Анфиса Чехова.
Однако увиденное, судя по всему, не испортило ей настроение. Звезда в разгар рабочего дня решила поваляться на земле с яркой зеленой травой, что принесло ей особое удовольствие!
"Это, вероятно, бесполезное занятие, но это дает радость моей душе!" – поделилась с фанатами Анфиса Чехова.