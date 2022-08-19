"У нас проблема": Чехова покинула родину ради недружественной Америки

Чулпан Хаматова теперь в Латвии, Татьяна Лазарева – в Испании, Рената Литвинова – во Франции. Максим Леонидов и Андрей Макаревич – в Израиле. А теперь к числе уехавших добавилась и Анфиса Чехова.
Для вояжа актриса выбрала недружественную России Америку. Поскольку уехать туда сейчас проблематично, Чехова выбрала долгий маршрут с пересадкой в Стамбуле.
"Я полетела в Хьюстон, штат Техас, – похвасталась Чехова. – Ждете моих рассказов об американском путешествии, или глаза бы ваши мои сторис не видели?"
Изначально Чехова держала в тайне пункт своего назначения. Но кто-то из подписчиков оказался прозорлив. "Хьюстон, Хьюстон, у нас проблема, – говорит Анфиса. – Как это ни странно, но только одна моя подписчица угадала город, в который я лечу".
Хьюстон, который выбрала Анфиса, четвертый по количеству жителей город в Соединенных Штатах Америки и крупнейший город в штате Техас с населением 2 304 580 человек. Он получил название в честь Сэмюэла Хьюстона — главнокомандующего армией Техаса во время Техасской революции и президента Республики Техас. Город является ведущим мировым центром энергетической промышленности, а экономика его представлена предприятиями в области аэронавтики, транспорта и здравоохранения.