"Как же это страшно": Россияне молятся за признавшуюся в серьезной болезни Дубцову

Российская певица Ирина Дубцова призналась, что у нее нашли опасную болезнь.

Все началось с того, что Ирина Дубцова неожиданно перестала выходить в свои соцсети и общаться с поклонниками, хотя на нее это не похоже. Певица не появлялась почти месяц, что серьезно напугало ее фанатов. На странице Ирины Дубцовой стали появляться тревожные комментарии и вопросы от фанатов, которые потеряли ее.

Ситуацию усугубил тот факт, что недавно Дубцова наблюдалась в стационаре, где ее мучала лихорадка и невыносимый упадок сил.

Наконец 40-летняя артистка нашла в себе силы и вышла на связь с поклонниками. В своем телеграм-канале она обратилась к россиянам и объяснила ситуацию. Выяснилось, что все это время артистка буквально боролась за свою нормальную жизнь, но у нее по-прежнему остаются серьезные нерешенные проблемы.

"Сначала я была уверена, что у меня ковид или что-то типа того. Потом попала к врачу, когда появилось время, выяснилось, что воспаление другого характера", – призналась Ирина Дубцова.

Певица добавила, что сейчас ее уже выписали, и она находится дома, продолжая восстанавливать силы. По словам Ирины Дубцовой, она чувствует себя лучше по сравнению с периодом обострения. Тем не менее, обеспокоенных фанатов это не успокоило.

"Выздоровления вам скорейшего!"; "Как же это страшно"; "Мы с вами!" – взмолились россияне.