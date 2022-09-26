Сына Высоцкой и Кончаловского нашли с перекошенным лицом

Актриса театра Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский вместе уже больше 20 лет. Для мужчины это уже пятый брак, и, как оказалось, именно в нем он нашел семейное счастье. Вместе пара родила двоих детей — дочь Марию и сына Петра.
Младший наследник выбрал непубличную жизнь: он не ведет свой блог, редко показывается на публике в компании звездных родителей. Каждое фото — большая удача для поклонников. Сейчас Петру уже 18 лет. По слухам, молодой человек решил стать архитектором и выбрал для поступления МАРХИ. И хотя общественность любит обсудить внешность юноши, последний пост сильно удивил фолловеров.
На днях подписчики социальных сетей нашли сына Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского на новой фотографии с перекошенным лицом. Повзрослевший наследник вместе со звездной мамой кривлялся в зеркало и фотографировался на телефон. К сожалению, не все оценили такие позы матери и сына.
На выпады в комментариях Юлия Высоцкая никак не ответила. Актриса, как и обычно, рассказала подписчикам, что фото было сделано в спешке перед выездом на работу. "Воскресенье. Мчу в театр. Играем "Укрощение строптивой". Сын на хозяйстве", — подписала жена Кончаловского.