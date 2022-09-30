Вскрылась правда о суррогатной матери детей Пугачевой и Галкина*: Украинская женщина

Публика интересуется, кто же подарил радость родительства Максиму Галкину* и Алле Пугачевой?

История любви Аллы Пугачевой и Максима Галкина* поражает верностью и прочностью. Вместе они уже 20 лет.

В 2013 году в звездном браке появились дети — двойняшки Гарри и Лиза. Из-за серьезного возраста Аллы Борисовны малыши появились на свет благодаря суррогатной матери. Вот уже почти десять лет публика гадает — кто же была эта женщина, родившая детей Пугачевой и Галкина*? Предполагается, что наконец-то вскрылась правда.

Психолог Вероника Степанова опубликовала большой ролик, посвященный Алле Пугачевой. В нем она разобрала и психологический портрет женщины, и ее отношения с нынешним супругом. В искренность союза Вероника не сильно верит и приводит интересные аргументы. Она считает, что звезды просто играют на публику, скрывая от фанатов истинные желания друг друга.

"Вот их детки, которых какая-то украинская женщина выносила", — рассуждает психолог. После этой фразы эксперт ушла в другую тему и не продолжила мысли о том, кто же эта женщина.

Пока ни Максим Галкин*, ни Алла Пугачева не желают раскрывать информацию о рождении своих детей.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

