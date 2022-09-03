Помолодевшая на 30 лет Пугачева скорчилась у гроба Горбачева: Падает

Вернувшаяся на родину Алла Пугачева стала участницей траурной процессии, посвященной Михаилу Горбачеву. В Колонном зале Дома союзов в Москве Примадонна сверкнула вызывающей мрачной красотой. Как статуэтка она вышла на сцену в черном брючном костюме, нахлобучив на голову изысканную шляпку.
Звезда никогда не брезговала подобными мероприятиями, поэтому несложно определить, что за последние годы она визуально помолодела лет на 30. Еще в 2018 году певица выглядела совсем иначе: на похоронах Романа Карцева она также была одета в черное, но при этом отличалась на фото морщинистым отекшим лицом.
Сейчас же Алла Пугачева уделяет внешности гораздо больше сил и кажется цветущей, хотя в 73 года с таким ритмом жизни сохранять привлекательность очень непросто. А вот физическое состояние Примадонны оставляет желать лучшего. Она скорчилась у гроба Михаила Горбачева, с трудом пытаясь возложить к ногам усопшего цветы.
Очевидцы запечатлели на видео, как певица шагает к усопшему с охапкой розовых лилий и теребит их на постаменте, потому как букет падает. То ли из-за нервов, то ли из-за немощности артистка не сразу смогла зафиксировать бутоны на траурном ложе. Разбитая смертью Алла Пугачева тихо пробормотала что-то в адрес Михаила Горбачева и подняла над лицом мертвеца свой острый ноготь.