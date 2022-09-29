"Очень страшно": сообщившая об отъезде Собчак напугала россиян

Ксения Собчак сообщила, что чувствует себя неважно.

Ксения Собчак постоянно держит связь со своими поклонниками, делая публикации в популярных социальных сетях. Журналистка не только комментирует последние новости, но и порой делиться эмоциями, напоминая о том, что она может быть ранимой и сентиментальной.

В связи с геополитической ситуацией в мире многие живут в состоянии тревожности, в том числе Ксения. "Очень страшно и очень нас всех жалко", – написала недавно телеведущая в соцсети. Она сообщила, что почти все ее друзья уехали, однако она не стала уточнять куда именно.

Собчак призналась, что справиться с тревожностью и пережить происходящее ей помогают сериалы, музыка, картины, а также близкие люди. А еще, по словам журналистки, она впервые помолилась. Этим она и напугала интернет-пользователей. "Если уже Ксения стала молиться – дела дрянь", – написал один из них. Похожий комментарий оставили и другие россияне.

Ранее в Сети обсуждали возможную беременность Ксении Собчак. Некоторым показалось, что журналистка находится в интересном положении. В подтверждение своих догадок поклонники приводят новые снимки телеведущей. Подробнее об этом писали "Дни.ру".