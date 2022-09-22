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Шоу-бизнес
"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова

"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова

Слухи о второй беременности Ксении Собчак не смолкают уже несколько лет.
прочитано 317 раз

Возможная беременность Ксении Собчак вторым ребенком вызывает сильный интерес со стороны публики. Неудивительно, ведь до недавнего времени Ксения была настоящей чайлдфри, а дети вызывали у нее жуткое раздражение. Сейчас же журналисты и поклонники выглядывают округлившийся живот во время каждого звездного выхода Собчак.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Рустам Солнцев

Рустам Солнцев телеведущий

Кажется, единственным недовольным шумом вокруг Собчак стал Константин Богомолов — нынешний муж ведущей. Об этом рассуждает шоумен и человек из мира шоубиза Рустам Солнцев. По его мнению, режиссер не похож на будущего отца, а выражение его лица отражает реакцию на громкие заголовки. Новость о возможной беременности Ксении Собчак, по всей видимости, вызвала у Богомолова отвращение.

"Константин Богомолов не выглядит как мужчина, который поджидает ребенка от любимой женщины. Константин, скорее, похож на человека, который положил что-то кислое себе в рот. И ему от этого неудобно. Я про выражение лица", — подметил Солнцев.

Пара режиссера и светской леди вместе уже три года. Вместе они воспитывают сына Ксении Собчак от первого брака — Платона. Рустам Солнцев признается, что верит слухам о скором пополнении в семье Богомолова.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
22 сентября 2022, 16:39 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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