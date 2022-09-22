"Не выглядит как мужчина": беременность Собчак вызвала отвращение Богомолова

Возможная беременность Ксении Собчак вторым ребенком вызывает сильный интерес со стороны публики. Неудивительно, ведь до недавнего времени Ксения была настоящей чайлдфри, а дети вызывали у нее жуткое раздражение. Сейчас же журналисты и поклонники выглядывают округлившийся живот во время каждого звездного выхода Собчак.
Кажется, единственным недовольным шумом вокруг Собчак стал Константин Богомолов — нынешний муж ведущей. Об этом рассуждает шоумен и человек из мира шоубиза Рустам Солнцев. По его мнению, режиссер не похож на будущего отца, а выражение его лица отражает реакцию на громкие заголовки. Новость о возможной беременности Ксении Собчак, по всей видимости, вызвала у Богомолова отвращение.
"Константин Богомолов не выглядит как мужчина, который поджидает ребенка от любимой женщины. Константин, скорее, похож на человека, который положил что-то кислое себе в рот. И ему от этого неудобно. Я про выражение лица", — подметил Солнцев.
Пара режиссера и светской леди вместе уже три года. Вместе они воспитывают сына Ксении Собчак от первого брака — Платона. Рустам Солнцев признается, что верит слухам о скором пополнении в семье Богомолова.