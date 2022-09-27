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Шоу-бизнес
"Надо жить!": разбитая Собчак заявила о нерожденном сыне после слухов о беременности

"Надо жить!": разбитая Собчак заявила о нерожденном сыне после слухов о беременности

Ксения Собчак поделилась с поклонниками страшным откровенным признанием.
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Ксения Собчак воспитывает сына Платона от предыдущего брака с Максимом Виторганом. Сейчас ведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, но общих детей у пары нет.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В последнее время 40-летнюю блондинку Ксению Собчак все чаще уличают в беременности. Сама она не подтверждает это, но и не опровергает, тем самым только подогревая тему. В скором появлении второго наследника Собчак впервые заподозрили летом, когда она появлялась на отдыхе в просторных туниках. Потом Собчак вышла в свет в жакете с расстегнутыми нижними пуговицами, что вызвало массу пересудов.

Наконец Ксения Собчак сама подняла тему рождения детей. Как выяснилось, сейчас в ее жизни все могло бы сложиться совершенно иначе, если бы она родила ребенка раньше. Ведь ее бурная молодость, шоу "Дом-2" и романы с влиятельными мужчинами могли бы перерасти в нечто большее, но все же она родила ребенка в уже сознательном возрасте. Тему Собчак подняла в своем телеграм-канале.

"Если б я поддалась общественному мнению и не была бы до 35 убежденной childfree, то моему сыну могло бы быть сейчас аккурат 18-19. З******. В России надо жить долго. И рожать — поздно!" – написала разбитая последними новостями Собчак.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Ксения Собчак. Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press
Автор: 27 сентября 2022, 18:36 Источник: Телеграм-канал Ксении Собчак • Требует проверки
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