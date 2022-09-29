Подпадает под мобилизацию: у внука Пугачевой обнаружили подходящую военно-учетную специальность

Не так давно Алла Пугачева обозначила свою политическую позицию, которую многие россияне восприняли в штыки. Часть из них обиделась на артистку, другие призвали ее очнуться. А после того, как президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, некоторые вспомнили, что и у примадонны российской эстрады есть внуки, которые наверняка могут быть полезными родине.
Депутат Роман Худяков рассказал, что сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров теоретически может быть призван, поскольку попадает по частичную мобилизацию. 24-летний внук Аллы Борисовны имеет подходящую военно-учетную специальность. По словам депутата, молодой человек окончил кадетский корпус, умеет стрелять из карабина и довольно хорошо. Помимо этого, Дени обучен рукопашному бою.
Однако неясно, где именно находится внук Пугачевой. Известно, что парень жил в Лондоне. А еще говорят, что Дени встречается со студенткой МГИМО.
Кстати, сегодня стало известно, что Алла Пугачева вновь покинула Россию. Артистка, взяв с собой детей, снова улетела в Израиль. Певицу заметили в аэропорту Внуково-3. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.