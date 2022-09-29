"Нет неприкасаемых": разъяренная Буланова подняла на вилы извергающего грязь Галкина*

52-летняя певица Татьяна Буланова не осталась в стороне от конфликта, развивающегося вокруг семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Разъяренная Буланова искренне не понимает действия юмориста и его резко изменившийся образ в обществе.
Аллу Пугачеву артистка не обвиняет, но и не оправдывает. Буланова считает, что резкие высказывания Примадонны — это просто защита от нападения. Напомним, что после возвращения Аллы Борисовны в Россию против нее выступила значимая часть шоубизнеса.
А вот извергающего грязь Галкина* Татьяна Буланова понимать отказывается. Певица считает, что даже если человек живет в другой стране, это не дает ему права нелестно высказываться о своих гражданах. "Нет неприкасаемых на самом деле, это со времен Сталина понятно", — заявила Буланова, напомнив артисту о последствиях.
Своими словами Татьяна Буланова практически подняла на вилы Максима Галкина*. Кажется, теперь в списке хейтеров артиста прибавилось новое имя. Артист пока не отреагировал на выпады в свою сторону и продолжает гастролировать по миру.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.