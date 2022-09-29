Без обратного билета: Алла Пугачева снова сбежала из России

В конце прошлого месяца Алла Пугачева возвратилась в Россию, что активно обсуждали в Сети. Как и говорила артистка ранее, она вернулась, чтобы ее сын Гарри и дочь Лиза смогли пойти в школу. При этом супруг певицы Максим Галкин*, подвергнувшийся опале соотечественников, остался за границей. Юморист разъезжает с концертами по разным странам.
Недолго Пугачева с детьми находилась на родине после возвращения. Пятый канал сообщает, что артистка снова улетела из России. Ее заметили в аэропорту Внуково-3. По данным журналистов, певица без обратного билета отправилась в Израиль, где находилась с марта по июль.
В Сети восприняли поездку Аллы Борисовны как очередной побег. Учитывая то, что не так давно артистка высказалась в защиту своего супруга, который был признан иноагентом, можно сделать вывод, что ее возвращения в Россию мало кто ждет. Остается лишь ждать, как на сей раз певица объяснит свой отъезд.
Напомним, весной Алла Борисовна, уже находясь в Израиле, рассказала, что улетела отдохнуть и подлечиться. В то же время Максим Галкин* продолжал распространять фейки по российскую армию. Шутки, которые озвучивал юморист, выступая перед иностранцами, сочли в России оскорбительными.
*включен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.