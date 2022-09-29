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Шоу-бизнес
Больше не секрет: девятилетний сын выдал исхудавшую Рудковскую с потрохами

Больше не секрет: девятилетний сын выдал исхудавшую Рудковскую с потрохами

Яна Рудковская вышла в свет вместе со своим девятилетним сыном Александром, которого знают как Гном Гномыч.
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Яна Рудковская нередко публикует в соцсетях снимки завтраков. Продюсер показывает поклонникам, например, различные десерты. Но, как выяснилось, супруга Евгения Плющенко довольно калорийные блюда не ест. То есть она лишь фотографирует, а еда достается домочадцам. Теперь это больше не секрет.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Об этом журналисты Пятого канала узнали от Гном Гномыча, который появился вместе со своей знаменитой матерью на красной дорожке фильма "Красная шапочка". Мальчик рассказал, что родительница предпочитает йогурты, кефиры. Мол, пирожки, мясо, рыбу она ест очень редко – раз в год.

Саша выдал свою исхудавшую мать, как говорится, с потрохами. Сама же Рудковская призналась, что занимается фитнесом, и это ей дается тяжело. По словам Яны, она нуждается в том, чтобы кто-то ее "попинывал". Сейчас вес жены Плющенко составляет всего 53 килограмма. Она уточнила, что столько весила 20 лет назад.

Напомним, два года назад на свет появился второй совместный сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Мальчика называли Арсением. Отец-фигурист уже поставил наследника на коньки. У публики нет сомнений, что и этот отпрыск знаменитой пары станет спортсменом.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2022, 16:42 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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