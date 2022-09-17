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Шоу-бизнес
"Я даже расплакалась! Зачем так?": Муж-ангелочек Рудковской утолил страсть с голозадой девицей

"Я даже расплакалась! Зачем так?": Муж-ангелочек Рудковской утолил страсть с голозадой девицей

Вскрылась пикантная правда о связи Евгения Плющенко с юной девушкой. Яна Рудковская спровоцировала мужа всему вопреки.
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В свежем выпуске шоу "Секрет на миллион" раскрыла тайны певица Юлианна Караулова. С незапамятных времен ее продюсирует Яна Рудковская, потому карьера девушки идет только в гору. На программе артистка рассказала об интимном событии, когда Евгений Плющенко покорил ее.

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Юлианна Юрьевна Караулова

Юлианна Юрьевна Караулова эстрадная певица

Начиная сотрудничать с красавицей-продюсером, Юлианна снялась в ролике, где требовалось снять платье. Певицу заверили, что ничего похабного в кадре не будет — только силуэт. Однако в результате на видео четко попал голый зад.

Артистку охватило негодование, она запретила Яне Рудковской продвигать этот контент. "Я даже расплакалась! Говорила: "Яна, мы же с тобой договаривались! Зачем так ты меня подставляешь?" — припомнила былое вокалистка.

Продюсер до страсти не хотела срывать проект и подговорила любимого супруга. Тот посмотрел ролик с голозадой незнакомкой и позвонил ей, чтобы уговорить на выпуск обнаженки. Евгений Плющенко смог завоевать расположение девицы и взял ее на абордаж — Юлианна Караулова на все согласилась.

Таким образом супруг Яны Рудковской проявил себя как настоящий ангелочек. Он не только разрешил конфликт, но и утолил страсть ненаглядной жены. А самое главное, что все остались довольны.

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Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 сентября 2022, 21:35 Источник: НТВ/"Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
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