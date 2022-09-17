"Я даже расплакалась! Зачем так?": Муж-ангелочек Рудковской утолил страсть с голозадой девицей

В свежем выпуске шоу "Секрет на миллион" раскрыла тайны певица Юлианна Караулова. С незапамятных времен ее продюсирует Яна Рудковская, потому карьера девушки идет только в гору. На программе артистка рассказала об интимном событии, когда Евгений Плющенко покорил ее.
Начиная сотрудничать с красавицей-продюсером, Юлианна снялась в ролике, где требовалось снять платье. Певицу заверили, что ничего похабного в кадре не будет — только силуэт. Однако в результате на видео четко попал голый зад.
Артистку охватило негодование, она запретила Яне Рудковской продвигать этот контент. "Я даже расплакалась! Говорила: "Яна, мы же с тобой договаривались! Зачем так ты меня подставляешь?" — припомнила былое вокалистка.
Продюсер до страсти не хотела срывать проект и подговорила любимого супруга. Тот посмотрел ролик с голозадой незнакомкой и позвонил ей, чтобы уговорить на выпуск обнаженки. Евгений Плющенко смог завоевать расположение девицы и взял ее на абордаж — Юлианна Караулова на все согласилась.
Таким образом супруг Яны Рудковской проявил себя как настоящий ангелочек. Он не только разрешил конфликт, но и утолил страсть ненаглядной жены. А самое главное, что все остались довольны.