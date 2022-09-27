Устроивший скандал Ярушин наплевал на роман Давы и Краймбрери

Стас Ярушин публично высказал все, что думает.

Стас Ярушин, звезда ситкома "Универ", занимается не только актерской карьерой, но и снимает собственное шоу на ютуб. Кроме этого, он частый гость интервью и развлекательных программ в Интернете.

Недавнее интервью звезды "Универа" разлетелось не столько из-за личности Стаса, сколько из-за его комментариев о коллегах. Так, Ярушин поделился симпатией к творчеству Мари Краймбрери, актер считает девушку суперпрофессионалом и просто хорошим человеком. А вот на личную жизнь певицы Стас Ярушин буквально наплевал, и слухи о романе Давы и Краймбрери актера не волнуют.

"Если честно, то пофиг. Пусть они сами решают, что у них там. Дава просто не знает уже, где остановиться", — заявил Стас Ярушин.

Что артист имел в виду последней фразой — неизвестно. Судя по прошлым выпускам различных ютуб-шоу, он с Давидом Манукяном (наст. имя Давы) был в отличных отношениях. Возможно, мужчины совсем недавно поссорились. Тем более, что за Стасом Ярушиным закрепляется репутация скандалиста и провокатора.

Так, в новом сезоне шоу "Звезды в Африке" он довел до слез молодую участницу Юлию Гаврилину. После этого Ярушин оказался в словесной перепалке с Викторией Боней. Сам Ярушин, устроивший очередной скандал на проекте, оправдывается форматом шоу. Он поделился, что решил хитрить и специально выводить зрителей на эмоции, когда почувствовал на себе съемку в формате 24/7.