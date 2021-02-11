"Попали через постель!": участник популярного шоу назвал поименно эскортниц на телевидении

Бывший участник реалии-шоу "Дом-2" 22-летний художник и музыкант из Омска Данил Апос возмутился поведением своих молодых соплеменниц – участниц шоу ТВ-3 "Последний герой. Чемпионы против новичков" модели Александры Маслаковой и "Мисс Россия – 2013" Эльмиры Абдразаковой.



"Я понимаю, что это за девочки, какого они склада и зачем они сюда пришли! Это просто-напросто эскорт! – бушевал Апос, оставшись один на один с телекамерой. – Они обе лицемерные. Все эти конкурсы – "Мисс Мира", "Мисс Россия" и так далее – проходят через постель!"



Недовольство Апоса вызвало то, как девушки вели себя с другим членом племени "Новичков" - спортсменом Дмитрием Петайкиным. У призера Кубка мира по греко-римской борьбе давно не было девушки, и он оказался не прочь посильно поддерживать на необитаемом острове юных выживальщиц. И когда Эльмира и Саша предложили ему ночевать вместе, чтобы было не так холодно, – с радостью согласился.

"Ты же пользуешься мужиками! Только и требуешь от них выгоды. У тебя говно вот здесь сидит!" – бросил после такого Саше Маслаковой Данил, ткнув девушку пальцем в грудь и обвинив в меркантильности.

Напомним, действие нового сезона самого экстремального проекта канала перенесли из-за эпидемиологических ограничений с Филиппин в Африку, на Занзибар. В шоу канала "ТВ-3" встретились победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей. В в команду "Чемпионов" вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Денис Шведов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун.

Им противостоит племя телезрителей, отобранных по итогам открытого всероссийского кастинга– впервые в истории формата он проводился в социальной сети "ВКонтакте".