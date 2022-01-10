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Не зашевелилось: Ярушин из "Универа" не возбудился от прелестей Самбурской

Не зашевелилось: Ярушин из "Универа" не возбудился от прелестей Самбурской

В экранных поцелуях, говорит Стас Ярушин, нет страсти.
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Стас Ярушин признался в свежем интервью, что никогда не испытывал влечения к партнершам по кадру. Актер влюблен в свою жену, поэтому не замечает других женщин.

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 Станислав Сергеевич Ярушин

Станислав Сергеевич Ярушин актриса

 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Так, например, на съемках сериала "Универ" Стасу Ярушину приходилось целоваться с Настасьей Самбурской – в ленте артисты играют влюбленных. В киношных поцелуях, признался Стас, отсутствует страсть, чувственность. "Я их даже не помню", – подчеркнул артист.

Иногда знаменитость участвует в создании постельных эпизодов. В пикантные моменты, уверяет артист, он никогда не теряет самообладания. Ярушин не позволяет себе возбудиться от прелестей партнерш.

"У меня не было такого, чтобы что-то там зашевелилось", – заявил артист.

Жена актера "Универа", Алена, не устраивает ему сцен ревности. Супруга Ярушина хорошо общается с Самбурской.

В минувшем, 2021 году, Стас и Алена отметили десятую годовщину свадьбы. У пары подрастает двое детей – девятилетняя Стефания и семилетний Ярослав.

С супругой Ярушин познакомился на съемках "Универа". Как рассказывал ранее артист, в светловолосую красавицу он влюбился в первую же встречу. Предложение Алене Стас сделал всего через несколько недель после знакомства.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 11:04 Источник: Ютуб-шоу "Ковальский" ✓ Надежный источник
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