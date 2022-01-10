Не зашевелилось: Ярушин из "Универа" не возбудился от прелестей Самбурской

Стас Ярушин признался в свежем интервью, что никогда не испытывал влечения к партнершам по кадру. Актер влюблен в свою жену, поэтому не замечает других женщин.
Так, например, на съемках сериала "Универ" Стасу Ярушину приходилось целоваться с Настасьей Самбурской – в ленте артисты играют влюбленных. В киношных поцелуях, признался Стас, отсутствует страсть, чувственность. "Я их даже не помню", – подчеркнул артист.
Иногда знаменитость участвует в создании постельных эпизодов. В пикантные моменты, уверяет артист, он никогда не теряет самообладания. Ярушин не позволяет себе возбудиться от прелестей партнерш.
"У меня не было такого, чтобы что-то там зашевелилось", – заявил артист.
Жена актера "Универа", Алена, не устраивает ему сцен ревности. Супруга Ярушина хорошо общается с Самбурской.
В минувшем, 2021 году, Стас и Алена отметили десятую годовщину свадьбы. У пары подрастает двое детей – девятилетняя Стефания и семилетний Ярослав.
С супругой Ярушин познакомился на съемках "Универа". Как рассказывал ранее артист, в светловолосую красавицу он влюбился в первую же встречу. Предложение Алене Стас сделал всего через несколько недель после знакомства.