Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
91-летний Иван Краско откинулся в больнице: Слезы и море цветов
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
партнеры
Понедельник
26 сентября
Лента новостей
15:36
Звери! Почерневшего Диброва нашли в другой стране с окровавленным лицом
15:02
Доронина избавилась от двойни, а вторая жена подарила дочерей: личная жизнь Олега Басилашвили
14:56
"Смелее, Алина": Неопытная Загитова показала грудь женатому мужчине
14:56
Сына Высоцкой и Кончаловского нашли с перекошенным лицом
14:49
"Мозг начинает паниковать": обезображенная Седокова взвыла из-за болезни
14:48
На трассе Курган – Тюмень разбился мотоциклист
14:40
Во Владивостоке подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета
14:25
В Ярославской области в аварии погибли четыре человека
14:14
Как получить перерасчет за ЖКХ: объяснил эксперт
14:14
"К сожалению, умерла": безответственный Ургант не уследил за дочкой
14:10
В ХМАО произошел пожар на складе отходов лесного производства
13:27
Беременная Орлова с глубоким вырезом покрутила перед подписчиками животом
13:05
"Пять месяцев не было и опять": страдающая от боли Кудрявцева призналась в недуге
12:52
Вооруженное нападение на школу в Ижевске: главное
12:23
“С ровесником сына”: Сябитова захотела ласки молодых мальчиков
12:04
"Превратилась в шоу": ущемленный Крид публично оплевал Ивлееву
11:22
Ради внучки Сябитовой пришлось устроиться на вахту: Пашет без продыха
11:08
Есть погибшие: в Ижевске произошла стрельба в школе
11:01
"Виталий, спасибо": тихая дочь Якубовича огорошила фотографией с колыбелью
11:01
Меньше миллиона: в Подмосковье нашли дешевые квартиры
10:13
"По полной программе": специально привезенный в Москву дорогущий прибор спасает вдову Этуша
09:49
Россиянам предложили способ снижения налога на жилье
09:45
"Лобовое столкновение": уснувший за рулем Пригожин рассказал о страшной аварии
09:21
"Платят в конверте": продюсер обнародовал гонорары Героя Украины Софии Ротару в Москве
09:10
Квартир без отделки стало больше на 62%
08:45
"Сложно": замученная Тодоренко уехала из дома не одна
06:27
Когда Европа закрыта: куда отправятся россияне отмечать Новый год 2023
04:12
Врач предупредил россиян об опасности сухого воздуха из-за отопления в квартире
02:16
Необычный малыш: блогер снял на видео сахалинского тюленя-альбиноса
00:02
День Корнилия: что нельзя делать 26 сентября
23:01
Как в России получить "чужую пенсию" законно
22:22
Ламповый, любимка, коворкинг: почему популярные слова режут слух
20:20
"Да, на погосте": Конкина доставили на кладбище в свечах и розах
20:14
"Ахо бланко": Елена Проклова поделилась рецептом вкуснейшего чесночного супа
18:54
"Ребенка больше нет": брошенная Лепсом Барановская вынесла сущий ад
18:16
Прозябающая в нищете с детьми Климова спряталась от органов опеки: Впереди суд
17:22
"Мы вместе": Сблизившийся с колоритным самцом Лазарев раскрыл свои предпочтения
16:59
"Кина не будет": свинтившая под шумок патриотка Пересильд решила не возвращаться
16:29
"Пора сваливать!": пойманную с пожитками Собчак пнули далеко и надолго
15:19
"Со святыми упокой": пикантная шалость на крыше унесла Шаляпина на тот свет
15:07
Изуродованный сын Яковлевой вывалил друзьям яички с кулак: Отрезают уже
14:04
Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
12:45
Всполошившая детдом Бузова прижала к груди сына и дочь: Мои
12:22
"Он это заслужил": Проскурякова родила Николаеву от другого
11:39
"Я снова могу жить и работать": онкобольной Заворотнюк выпал шанс на полное исцеление
11:21
"Свадьба": 41-летний сын Газманова обрел счастье
09:26
Что такое универсальное пособие на ребенка: кто и когда его сможет оформить
08:19
Как хранить летние вещи: шесть простых советов
06:23
Как ускорить погашение ипотеки: советы юриста
04:15
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тыкавшая когтем в покойника Пугачева склонилась над тощим Крутым: В трауре
Изуродованный сын Яковлевой вывалил друзьям яички с кулак: Отрезают уже
"Совместная жизнь завершена": в разводе Меладзе и Брежневой поставлена точка
"Кина не будет": свинтившая под шумок патриотка Пересильд решила не возвращаться
"Со святыми упокой": пикантная шалость на крыше унесла Шаляпина на тот свет
"Я снова могу жить и работать": онкобольной Заворотнюк выпал шанс на полное исцеление
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Мозг начинает паниковать": обезображенная Седокова взвыла из-за болезни

"Мозг начинает паниковать": обезображенная Седокова взвыла из-за болезни

Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем.
прочитано 174 раза

Известная в России певица и телеведущая Анна Седокова после перелета в столицу Узбекистана начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. В Ташкенте звезда отечественной сцены обнаружила у себя сыпь.

ПО ТЕМЕ

"Каждый день": Безутешная тетка Седокова удерживает неверного мужика оральными ласками

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Обострение хронической крапивницы, по ее признанию, стало следствием перенесенного стресса. Певица буквально взвыла от болезни, которая обезобразила тело яркими пятнами. Как правило, аллергическая реакция проявляется в виде сыпи, однако на коже могут возникнуть волдыри, а в сложных случаях возникают проблемы с дыхательной системой.

Экс-солистке группы "ВИА Гра" сейчас требуется помощь. Однако Анна Седокова не обращается к медикам, а предпочитает справляться с недугом самостоятельно. Она поделилась секретной методикой в интервью.

По словам певицы, для извбаления от стресса необходимо заняться спортом. Она уверена, что физическая нагрузка сможет отвлечь мозг от эмоциональных переживаний.

"Даете телу нагрузку, мозг начинает паниковать и как следствие начинает думать о том, как ему сложно физически и прекращает думать о стрессе", – отметила Анна Седокова.

Она также подчеркнула, что не перегружает тело в спортзале. Певица уверена, что заниматься лучше всего под музыку. К примеру, можно включить мелодии для медитаций и говорить с самим собой.

Анна Седокова уверена, что необходимо успокаивать себя, говорить, что все будет хорошо. Она призвала своих фанатов позаботиться об эмоциональном состоянии.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 сентября 2022, 14:49 Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"По полной программе": специально привезенный в Москву дорогущий прибор спасает вдову Этуша

Что случилось с женщиной

Шоу-бизнес

"Сложно": замученная Тодоренко уехала из дома не одна

Так не принято
Шоу-бизнес

"К сожалению, умерла": безответственный Ургант не уследил за дочкой

Настоящая трагедия

Шоу-бизнес

"Превратилась в шоу": ущемленный Крид публично оплевал Ивлееву

Вспомнили былое

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

Во Владивостоке подростки устроили стрельбу из пневматического пистолета
В ХМАО произошел пожар на складе отходов лесного производства
Есть погибшие: в Ижевске произошла стрельба в школе
Где в России дают большие зарплаты: ТОП-3 региона
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+