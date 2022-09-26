"Мозг начинает паниковать": обезображенная Седокова взвыла из-за болезни

Известная в России певица и телеведущая Анна Седокова после перелета в столицу Узбекистана начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. В Ташкенте звезда отечественной сцены обнаружила у себя сыпь.
Обострение хронической крапивницы, по ее признанию, стало следствием перенесенного стресса. Певица буквально взвыла от болезни, которая обезобразила тело яркими пятнами. Как правило, аллергическая реакция проявляется в виде сыпи, однако на коже могут возникнуть волдыри, а в сложных случаях возникают проблемы с дыхательной системой.
Экс-солистке группы "ВИА Гра" сейчас требуется помощь. Однако Анна Седокова не обращается к медикам, а предпочитает справляться с недугом самостоятельно. Она поделилась секретной методикой в интервью.
По словам певицы, для извбаления от стресса необходимо заняться спортом. Она уверена, что физическая нагрузка сможет отвлечь мозг от эмоциональных переживаний.
"Даете телу нагрузку, мозг начинает паниковать и как следствие начинает думать о том, как ему сложно физически и прекращает думать о стрессе", – отметила Анна Седокова.
Она также подчеркнула, что не перегружает тело в спортзале. Певица уверена, что заниматься лучше всего под музыку. К примеру, можно включить мелодии для медитаций и говорить с самим собой.
Анна Седокова уверена, что необходимо успокаивать себя, говорить, что все будет хорошо. Она призвала своих фанатов позаботиться об эмоциональном состоянии.