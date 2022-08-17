"Каждый день": Безутешная тетка Седокова удерживает неверного мужика оральными ласками

Грядущей зимой экс-солистке группы "ВИА Гра" стукнет сорок лет – весьма солидный возраст, в котором многие женщины уже переходят в статус теток. Сексуальной певице этот факт, кажется, не мешает обсуждать весьма пикантные вопросы. Сегодня, например, Анна Седокова рассказала поклонникам о важности оральных ласк.
Причем тема всплыла максимально неожиданно. Артистка наткнулась на новость о том, что у какой-то женщины бывший муж пытается отобрать ребенка. Очевидно, что для нее это болевая точка, ведь в свое время она лишилась дочери, которую забрал к себе в США ее экс-супруг Максим Чернявский. К слову, звезда была безутешна и признавалась, что скучает по девочке.
Собственно, закаленная опытом певица решила поделиться советами с оказавшимися в подобной ситуации людьми. Анна Седокова уверена, что, отбирая ребенка, мужчина в первую очередь хочет насолить бывшей, которую на самом деле до сих пор любит. Получается, нынешней пассии он неверен, коль в мыслях экс-возлюбленная.
А еще, говорит звезда, очень часто в бой за наследников вступают те самые новые дамы, хотя на деле могли бы подумать о том, как удержать смотрящего в другую сторону мужика. Экс-солистка "ВИА ГРы" дала дельную рекомендацию – видимо, жизнь научила. Нужно делать возлюбленному хороший минет, чтобы отогнать мысли о прошлом. Также помогут занятия спортом, чтобы держать фигуру в форме и очаровывать ею своего мужчину.
"Чтоб вот этот приворот от бывшей снять, который она делает каждый день", – заключила Анна Седокова.