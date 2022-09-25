"Мы вместе": Сблизившийся с колоритным самцом Лазарев раскрыл свои предпочтения

Сергей Лазарев, чья звезда горит на музыкальном небосклоне уже более 20 .лет, продолжает радовать поклонников своими новыми творческими успехами. Лишь об одном горюют поклонницы: нет рядом с ним ни жены, ни невесты. Впрочем, считают некоторые, это может быть стратегический ход: поклонницы, желающие сблизиться с Сергеем, будут активнее покупать билеты на концерты
На днях певец дал интервью, в котором раскрыл свои предпочтения, которые могут даже ошарашить. Оказывается, он категорически не приемлет фонограмму. "Двадцать лет пою живьем, везде продвигал живой звук", – заявил Лазарев. Тем обиднее для него оказалась ситуация, когда один из начинающих исполнителей записал кавер-озвучку к песне "Прямо в сердце", а некоторые пользователи решили, что это и есть настоящий голос экс-участника группы "Smash!!".
С исполнителем, имя которого Вячеслав Макаров, он потом случайно встретился вживую на шоу "Ну-ка, все вместе!", где, пообщавшись немного, был ошарашен его талантом. Сергей, сблизившийся впоследствии с Вячеславом на фоне творчества, утверждает: пусть сближение произошло не сразу, но теперь они работают вместе. Про Макарова Лазарев может сказать только хорошее и рад тому, как развилась карьера коллеги.
Не отрицает Сергей и возможности записи совместного трека. Кажется, скоро нас ждет битва между фанатками Сергея Лазарева и колоритного самца Вячеслава Макарова!