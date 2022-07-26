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Шоу-бизнес
Чуть не стошнило: Лазарева перекосило от вида прилипшей к его телу голой женщины

Чуть не стошнило: Лазарева перекосило от вида прилипшей к его телу голой женщины

Несмотря на то, что Сергея Лазарева постоянно окружают красотки, он все равно один.
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Российский певец Сергей Лазарев счастливый отец двух замечательных детей. Однако кто их мать, до сих пор остается секретом. Из-за того, что артист постоянно один или в обществе друга Алекса Малиновского, в Сети неоднократно начинали ходить слухи о том, что Сергей Лазарев якобы нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако дальше слухов это не пошло, а фанаты то и дело шутят на эту тему.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

На днях Сергей Лазарев анонсировал выход своего нового клипа на песню "Танцуй", премьера которого состоится 28 Июля. Артист прикрепил к публикации снимок, на котором предстал обернутым в одеяло вместе с привлекательной девушкой, однако вид у звезды был совершенно безразличным по отношению к обнаженной фигуре.

"Хотел выложить тизер… но решил, что выложу эту фотографию… интригующе? Ждете клип? Кстати, история клипа основана на реальных событиях…" – написал Сергей Лазарев в своем телеграм-канале.

У фанатов создалось впечатление, что Лазарева затошнило и чуть ли не вырвало от вида обнаженной женщины. Уж больно незаинтересованный у него был вид. Даже казалось, что его немного перекосило.

"Жаришка"; "Уххх, горячо"; "Почему на ее месте не я?"; "Горячее фото"; "Снимайте в постели носки. В носках колхоз"; "Не лучшее фото. Носки, трусы и никаких эмоций у обоих", – написали фанаты.

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 26 июля 2022, 14:53 Источник: Телеграм-канал Сергея Лазарева • Требует проверки
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