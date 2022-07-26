Чуть не стошнило: Лазарева перекосило от вида прилипшей к его телу голой женщины

Несмотря на то, что Сергея Лазарева постоянно окружают красотки, он все равно один.

Российский певец Сергей Лазарев счастливый отец двух замечательных детей. Однако кто их мать, до сих пор остается секретом. Из-за того, что артист постоянно один или в обществе друга Алекса Малиновского, в Сети неоднократно начинали ходить слухи о том, что Сергей Лазарев якобы нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако дальше слухов это не пошло, а фанаты то и дело шутят на эту тему.

На днях Сергей Лазарев анонсировал выход своего нового клипа на песню "Танцуй", премьера которого состоится 28 Июля. Артист прикрепил к публикации снимок, на котором предстал обернутым в одеяло вместе с привлекательной девушкой, однако вид у звезды был совершенно безразличным по отношению к обнаженной фигуре.

"Хотел выложить тизер… но решил, что выложу эту фотографию… интригующе? Ждете клип? Кстати, история клипа основана на реальных событиях…" – написал Сергей Лазарев в своем телеграм-канале.

У фанатов создалось впечатление, что Лазарева затошнило и чуть ли не вырвало от вида обнаженной женщины. Уж больно незаинтересованный у него был вид. Даже казалось, что его немного перекосило.

"Жаришка"; "Уххх, горячо"; "Почему на ее месте не я?"; "Горячее фото"; "Снимайте в постели носки. В носках колхоз"; "Не лучшее фото. Носки, трусы и никаких эмоций у обоих", – написали фанаты.