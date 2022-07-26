Чуть не стошнило: Лазарева перекосило от вида прилипшей к его телу голой женщины

Российский певец Сергей Лазарев счастливый отец двух замечательных детей. Однако кто их мать, до сих пор остается секретом. Из-за того, что артист постоянно один или в обществе друга Алекса Малиновского, в Сети неоднократно начинали ходить слухи о том, что Сергей Лазарев якобы нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако дальше слухов это не пошло, а фанаты то и дело шутят на эту тему.
На днях Сергей Лазарев анонсировал выход своего нового клипа на песню "Танцуй", премьера которого состоится 28 Июля. Артист прикрепил к публикации снимок, на котором предстал обернутым в одеяло вместе с привлекательной девушкой, однако вид у звезды был совершенно безразличным по отношению к обнаженной фигуре.
"Хотел выложить тизер… но решил, что выложу эту фотографию… интригующе? Ждете клип? Кстати, история клипа основана на реальных событиях…" – написал Сергей Лазарев в своем телеграм-канале.
У фанатов создалось впечатление, что Лазарева затошнило и чуть ли не вырвало от вида обнаженной женщины. Уж больно незаинтересованный у него был вид. Даже казалось, что его немного перекосило.
"Жаришка"; "Уххх, горячо"; "Почему на ее месте не я?"; "Горячее фото"; "Снимайте в постели носки. В носках колхоз"; "Не лучшее фото. Носки, трусы и никаких эмоций у обоих", – написали фанаты.