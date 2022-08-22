Подозреваемый в связях с мужчинами Лазарев устроил содом при всем честном народе: Какая мерзость

Сергей Лазарев и Екатерина Варнава – давние друзья, которые общаются не первый год. Несмотря на тесную связь, пара никогда не была замечена в романтических отношениях. Поэтому публика так была шокирована, увидев страсти, которые разразились между звездами во время выступления Варнавы.
Произошло это во время концерта юмористки "Абсолютно нага", в конце которого Лазарев устроил настоящий содом при всем честном народе. На глазах у удивленных зрителей артисты слились в страстном поцелуе и даже начали изображать сношение. Так, Варнава закинула на Лазарева ногу, а тот, в свою очередь, начал быстро двигать бедрами взад и вперед. "Воскресенье выдалось жарким", – написала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.
Однако далеко не все были в восторге от той непотребщины, которую устроили звезды во время шоу. Осудил их Михаил Шахназаров, который жестко высказался насчет столь вульгарной выходки. "Ну как работает: пьет на брудершафт и изображает случку", – проехался он по развратной звезде Comedy Women. "Какая мерзость", – написал один из комментаторов.
Кстати, такая увлеченность Варнавой могла по-настоящему удивить многих зрителей. Ведь сам Лазарев не так давно угодил в гей-скандал и даже подозревался в связях с мужиками. Так, Михаил Шахназаров причислил его к списку представителей российской гей-культуры.