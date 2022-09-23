Вылитый дед: подросшие внуки сгорающего от рака Юдашкина довели народ до слез

Марина Юдашкина, известная бизнес-леди и руководитель модного дома супруга Валентина Юдашкина, ведет активную социальную жизнь. В своем блоге она часто выкладывает фотографии со звездными друзьями. Например, недавно она поделилась совместной фотографией с Аллой Пугачевой.
Жена модельера любит и делиться с подписчиками фотографиями своей семьи. Подросшие внуки — частые гости странички Марины. Этим летом они проводили особенное время в России — жили в гостях у известных бабушки и дедушки.
Последняя фотография жены Валентина Юдашкина вызвала настоящий восторг поклонников. Марина поделилась изображением старших внуков Анатолия и Аркадия. Два широко улыбающихся мальчика довели народ в комментариях до слез умиления — внешне подросшие внуки Юдашкина просто вылитый дед. Напомним, что их родила дочь Валентина и Марины Галина. Девушка замужем за бизнесменом Петром Максаковым, представителем известной творческой фамилии.
Семья в прошлом сгорающего от рака Юдашкина всегда поддерживала Валентина. Единственная жена модельера Марина прошла с ним все этапы карьеры. Возможно, именно счастье в личной жизни помогло мужчине добиться такого успеха в работе.