Один глаз больше другого: исколотую бабку Пугачеву обрекли на уродство

Поклонники Аллы Пугачевой нередко отмечают изменения во внешности звезды. В свои 73 года Примадонна выглядит неплохо, учитывая солидный возраст и жизненные обстоятельства последних месяцев.
Пластический хирург Иван Володченков присмотрелся к фотографиям Аллы Пугачевой. Специалист считает, что певица посетила кабинет косметолога для вторичных омолаживающих процедур. Однако, по его мнению, без неудачных моментов не обошлось.
Володченков заметил, что один глаз Аллы Пугачевой больше другого. Хирург поясняет, что такое может произойти при неправильном введении ботокса: либо выбрана чрезмерная дозировка, либо введение было в неправильных точках. Это логично, ведь даже при первой процедуре косметолога места введения препарата могут поменяться. Кроме этого, специалист по омоложению предположил, что из-за сильного стресса или резкого похудения в слезно-скуловой зоне Аллы Борисовны пошла асимметрия.
В то же время эксперт оценил работу в нижней части лица. Он считает, что невыраженная линия Купидона — это показатель отсутствия лишних филеров в области рта.
Возможно, неопытные косметологи уже обрекли исколотую бабку на уродство, однако для профессионала работа со вторичным омоложением — это обычный рабочий момент.