45-летняя Высоцкая выглядит как школьница

При первой встрече с Высоцкой понимаешь, почему запал на нее брат Никиты Михалкова. У Андрея Сергеевича до Юлии было четыре жены, но только с ней, кажется, он по-настоящему счастлив. Очень женственная, нежная, хрупкая, она и в 45 лет выглядит, как школьница
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