"Нет моральных обязательств": Пугачева получила пощечину за измену

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о ситуации вокруг Аллы Пугачевой и ее громкого заявления в адрес Минюста.

Вокруг Аллы Пугачевой разворачивается настоящий скандал. Сначала артистка одна возвращается в Россию после поспешного переезда. Теперь же, после объявления супруга Пугачевой иноагентом, она вслед за ним просит Минюст добавить в список и ее саму. Коллеги Аллы Пугачевой не остаются равнодушными и высказывают свое мнение по ситуации — и поддерживают, и критикуют.

Иосиф Пригожин считает, что в действиях Аллы Пугачевой нет ничего страшного. Продюсер не защищает певицу, но и не считает справедливым все нападки в ее сторону. "Она ничего не сделала для моей семьи хорошего. У меня нет перед ней моральных обязательств. Но до нее докапываются все! Оставьте ее в покое", — говорит Пригожин.

Он считает, что Пугачева уже получила моральную пощечину от зрителей и коллег. Скорее всего, он имеет в виду, что за измену взглядов окружение осуждает Аллу Борисовну. Но, по мнению Пригожина, Примадонна оказалась верной женой и решила своим заявлением поддержать мужа. Продюсер также отметил, что Алла Пугачева делает такие заявления, оставаясь в России и воспитывая двоих детей.

Пока Алла Пугачева не внесена ни в какие списки. Решение будет зависеть от возможных критериев Министерства.