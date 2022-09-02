В Сеть слили фото одряхлевшей Кудрявцевой без прикрас и фотошопа

Накануне Лера Кудрявцева вместе с семьей посетила праздник в честь Дня знаний. Теледива решила показать подписчикам, как проходит мероприятие, а потому транслировала происходящее в микроблог. В какой-то момент Кудрявцева случайно перевернули камеру, и подписчики увидели звезду с плохого ракурса. Так, заметны были несовершенства кожи телеведущей, в особенности возрастные морщины. Фотографии Кудрявцевой без прикрас и фотошопа тут же были слиты в Сеть.
В социальных сетях мгновенно начали обсуждать одряхлевшую Кудрявцеву. Накануне блондинка решила ответить злопыхателям, плюнув им в лицо. Естественно, в переносном смысле. Так, женщина выложила нашумевший кадр и заявила, что она такая, какая есть, а потому не стоит строить иллюзий по поводу ее внешнего вида. "Выставлю сама)) Ибо пофиг", – поставила она на место хейтеров, критикующих ее.
Напомним, Лера Кудрявцева замужем за молодым спортсменом Игорем Макаровым. Пара растит дочь, и до недавнего времени поклонники были уверены, что в жизни звезд царит идиллия. Однако сейчас народ поговаривает, что в отношениях супругов не все гладко и что дело идет к разводу. Сама же теледива отказывается комментировать слухи, уверяя, что в ее жизни все в порядке.
Кстати, сама Лера признавалась, что в отношениях с мужем у нее исчезла романтика, ведь они в браке уже девять лет. При этом звезду это не смущает, она ценит спокойствие и отмечает, что ее избранник никогда не был романтиком.