"Сексуальное влечение": Кудрявцеву застукали в объятиях бывшего любовника на фоне слухов о разводе

Лера Кудрявцева всегда считалась одной их самых счастливых представительниц отечественного шоу-бизнеса. Теледива смогла захомутать молодого спортсмена, от которого даже родила дочку Машу. До недавнего времени народ был уверен, что в отношениях пары царит идиллия, однако недавно поползли слухи о расставании супругов и даже разводе.
Естественно, Кудрявцева не в восторге от разлетающихся по Сети сплетен. Недавно она даже посвятила этой теме пост в социальных сетях, заявив, что те, кто распускает о ней слухи, по всей видимости, что-то курят. "И да на всяк случай, если что произойдет – я сообщу", – обратилась она к представителям желтой прессы.
Однако накануне светская львица подлила масло в огонь, выложив в микроблог фотографию с бывшим любовником. Пользователи Сети застукали Кудрявцеву в объятиях Сергея Лазарева, когда экс-возлюбленные позировали на камеру. "Никто и ничто не помещает нашей дружбе", – написала Кудрявцева в социальных сетях. Несмотря на это, многие поклонники не поверили, что между звездами могут быть только приятельские отношения, заявив, что старые чувства не ржавеют.
"Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает. Со стороны мужчины – это сексуальное влечение (и надежда на сексуальные отношения)", "Даже по фото видно, что между вами какая-то сильная энергетическая связь, много тепла и душевности", "Почему вы не пара? Вы супер как вместе смотритесь", "Видимо, правда разводятся", – написали поклонники.