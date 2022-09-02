Страдающая без ласки Успенская прибрала к рукам брошенного Пугачевой любимого мужчину: Я ему сама дала

Алла Пугачева уже гуляет по Москве, пока ее супруг находится на другом конце мира.

Примадонна после своего длительного отпуска наконец-то вернулась в Россию! Она привезла домой детей, а вот муж из-за плотного графика не приехал. Получается, что певица бросила Максима Галкина на чужбине. К слову, комик – не единственный любимый мужчина Аллы Пугачевой, которого она хладнокровно оставила.

В жизни артистки был еще и Илья Резник, к которому одно время у нее были очень теплые чувства, ведь они плотно сотрудничали. Потом звезда перестала выпускать песни и, соотвественно, прекратила работу с поэтом-песенником. Да, еще и время от времени между коллегами происходили конфликты.

Но несмотря на богатое прошлое, Алла Пугачева осталась в хороших дружеских отношениях с Ильей Резником. К слову, когда из-за отъезда на нее навалилась волна негатива, народный артист защищал Примадонну.

Когда творчество поэта стало не нужно супруге Максима Галкина, его прибрала к рукам Любовь Успенская: она исполнила написанную им песню про Россию. Стоит отметить, что и с королевой шансона друг Примадонны много лет был в ссоре, а сейчас, по его словам, готов помириться. Однако эту попытку звезда восприняла в штыки: мол, он пошел на такой шаг из своей выгоды.

"Текст, кстати, я ему сама дала – полный сценарий. Рассказала, о чем хочу спеть. Он просто срифмовал это все", – сказала Любовь Успенская.

В последнее время у звезды два любимых занятия: она либо с кем-то скандалит, либо радует фанатов пикантным контентом. Из последнего хобби напрашивается вывод, что коллега Аллы Пугачевой, по всей видимости, уже взвыла без ласки мужчин.