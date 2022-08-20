Оголившая наливную грудь Успенская страдает без мужской ласки

Успенская не перестает удивлять народ. Певица в очередной раз показала оголенную часть тела.

Любовь Успенская уже долгие годы не живет со своим мужем. Звезда, по всей видимости, уже взвыла без ласки со стороны мужского пола.

Последнее время артистка все чаще удивляет поклонников пикантным контентом. Некоторые упрекают знаменитость за слишком откровенные снимки.

при этом Любовь Залмановна явно не собирается отказаться от соблазнительных образов. Недавно она продемонстрировала свою фигуру в маленьком купальнике.

Недавно в соцсетях артистки появились свежие горячие снимки. Видно, что звезда не просто не стесняется, но и гордится тем, что может себе позволить показать оголенную часть бюста.

"Дорогие друзья, этим летом я познаю новые интересные места нашей необъятной Родины. Поэтому сейчас я провожу свой небольшой отдых в Рязанской области, наслаждаюсь природой и занимаюсь своим здоровьем. Пока злые языки говорят, что я уехала в США, я хочу вам сказать, чтобы вы не засоряли себе голову ложной информацией и получали кайф от последних теплых летних дней, как и я. Ваша Люба", — подписала публикацию Любовь.

Многие пользователи Сети отметили, что вывалившая грудь Успенская выглядит намного моложе возраста. Нашлись и те, кто подверг критики пристрастие звезды оголяться.



"А я думаю, кто это такая красивая дамочка стоит, яркая, с настроением", "Прелесть Любовь, зачем вы делаете такие откровенные фото? Мы любим вас не за это. Вы наша легенда, наша муза, наша молодость в конце концов. То, что вы в прекрасной форме, это очевидно! Пожалуйста, оставайтесь нашей Любанькой! Пожалуйста!", "Совсем бы уронила платье, что так не смело-то...", "Грудь отличная", А в США уехать это приступление? И еще надо оправдываться...", — поделились впечатлениями подписчики.

