Отгружали наличные за поддержку: Соловьев сравнил продажную Пугачеву с "дерьмом"

Недавно российская певица Алла Пугачева феерично вернулась на родину. Она полгода не была в России. Семья улетела сначала в Израиль, а потом в Латвию. Поклонники до последнего не верили, что артистка вернется в Россию, хоть она и обещала. Звезда говорила, что улетела лечиться и отдыхать. Однако точная причина отъезда не известна.
Алла Пугачева была одной из немногих, кто до последнего хранил молчание. В отличие от нее ее муж, юморист Максим Галкин с первого дня занял критическую позицию. За это на него обрушилась волна хейта со стороны бывших поклонников. Многие были уверены, что после этого шоумена сделают негласной персоной нон-грата, и на его карьере поставят крест. Впрочем, когда Алла Пугачева вернулась в Россию, Максима Галкина с ней замечено не было.
Российский телеведущий Владимир Соловьев развязал заочный спор с певицей Аллой Пугачевой. После возвращения звезды он стал буквально уничтожать ее словесно. Он заявил, что у певицы просто закончились деньги, поэтому она и приехала.
В эфире шоу "Полный контакт" он сравнил Пугачеву с "дерьмом", а теперь решил пойти еще дальше и призвал Примадонну к ответу.
"Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте!" – заявил Соловьев.
Также он спросил, сколько, кто и как отгружал Пугачевой наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов.