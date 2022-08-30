Долго боялись: Названа причина возвращения Пугачевой и Меладзе в Россию

После начала спецоперации на Украине российский шоу-бизнес пережил настоящий раскол. Многие уехали из страны, высказав свое несогласие с происходящим и перечеркнув свое будущее на родине. Среди тех, кто критически высказался в адрес России, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Поклонники уверены, что его сделали негласной персоной нон-грата, поставив крест на его карьере в России.
Сама же Алла Пугачева на днях появилась перед своими фанатами. Она прошлась по Москве со своим приятелем дизайнером Игорем Гуляевым. Кадры выложили в Сеть, после чего общественность начала наперебой спорить о том, что ждет Примадонну и ее семью на родине.
Кроме того, на родину вернулся и певец Валерий Меладзе. С ним история примерно такая же. Фанаты думали, что артиста ждет эмиграция, но он все же выбрал родину, пишет "Царьград".
По мнению политолога Марата Баширова, возвращение Аллы Пугачёвой и Валерия Меладзе в Россию было спланировано. Якобы звезды имеют серьезные связи, поэтому на родине им ничего не грозит.
Примадонну и Меладзе уже окрестили "первыми ласточками", которые проторят путь для остальных звездных беглецов. По словам эксперта, артисты долго боялись и ждали отмашки некоего лица, которое гарантировало им безопасность.