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Шоу-бизнес
Долго боялись: Названа причина возвращения Пугачевой и Меладзе в Россию

Долго боялись: Названа причина возвращения Пугачевой и Меладзе в Россию

На днях Алла Пугачева официально сообщила о своем возвращении в Россию. Оказывается, тому есть причина.
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После начала спецоперации на Украине российский шоу-бизнес пережил настоящий раскол. Многие уехали из страны, высказав свое несогласие с происходящим и перечеркнув свое будущее на родине. Среди тех, кто критически высказался в адрес России, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Поклонники уверены, что его сделали негласной персоной нон-грата, поставив крест на его карьере в России.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Сама же Алла Пугачева на днях появилась перед своими фанатами. Она прошлась по Москве со своим приятелем дизайнером Игорем Гуляевым. Кадры выложили в Сеть, после чего общественность начала наперебой спорить о том, что ждет Примадонну и ее семью на родине.

Кроме того, на родину вернулся и певец Валерий Меладзе. С ним история примерно такая же. Фанаты думали, что артиста ждет эмиграция, но он все же выбрал родину, пишет "Царьград".

По мнению политолога Марата Баширова, возвращение Аллы Пугачёвой и Валерия Меладзе в Россию было спланировано. Якобы звезды имеют серьезные связи, поэтому на родине им ничего не грозит.

Примадонну и Меладзе уже окрестили "первыми ласточками", которые проторят путь для остальных звездных беглецов. По словам эксперта, артисты долго боялись и ждали отмашки некоего лица, которое гарантировало им безопасность.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 30 августа 2022, 13:45 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
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