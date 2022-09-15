Вернулся другой человек: Воропаева о неузнаваемой после очередной пластики 73-летней Пугачевой

Страна обсуждает возвращение в родные палестины Аллы Пугачевой. Правда, не все поклонники узнали Примадонну – кажется, что она еще больше помолодела. А некоторые и вовсе перепутали ее с продюсером, поэтом, автором более трехсот хитов Любовью Воропаевой

16 сентября Любови Воропаевой исполнится 70 лет. Алле Пугачевой идет 74-й. Они почти ровесницы, да и внешне очень похожи. Особенно когда Примадонна надевает парик с распущенными прямыми волосами и круглые очки.

"Люба, она на себя не похожа, я думала сначала, что это ты", – воскликнула подруга Воропаевой, видевшая теперешнюю неузнаваемую Пугачеву. "Ну, я пока что на пластику не решилась", – улыбается Любовь. Она тоже поражена переменами во внешности Народной артистки, которая полгода отсутствовала в родных пенатах.

Действительно, пластические хирурги часто обсуждают манипуляции, которые могли быть произведены Аллой Пугачевой. Писали, что в тридцать восемь лет певица сделала себе первую ринопластику, и потом еще не раз корректировала не только длину носа, но и форму кончика, а так же форму ноздрей. Поработали врачи над ее морщинами, скулами и самой главной частью тела, по которой можно понять возраст женщины – шеей. Вероятно, не обошлось без имплантов на лице – примадонна вставила его в подбородок. В зрелом возрасте она откачивала себе жир при помощи липосакции. И до сих пор прибегает ей, когда надо снова стать Дюймовочкой.

"Это я для деток своих стараюсь, – пояснила артистка. – Я бы очень хотела, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку".