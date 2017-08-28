Муж Жасмин вышел в свет после приговора

Певица Жасмин вместе с супругом Иланом Шором посетили мероприятия, посвященные дню независимости Молдавии, которые проходили в городе Орхей. Пока одни поклонники радовались за сиявшую от счастья артистку, другие искренне недоумевали, почему Илан Шор оказался на публике, когда ранее его приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения за финансовые махинации.
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