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Авг. 28, 2017
просмотры: 123

Муж Жасмин вышел в свет после приговора

567

Певица Жасмин вместе с супругом Иланом Шором посетили мероприятия, посвященные дню независимости Молдавии, которые проходили в городе Орхей. Пока одни поклонники радовались за сиявшую от счастья артистку, другие искренне недоумевали, почему Илан Шор оказался на публике, когда ранее его приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения за финансовые махинации.

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