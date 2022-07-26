"Не сомневаюсь в этом": Утяшева рассказала всю правду о самозванцах на телевидении

Ляйсан Утяшева является бессменной ведущей шоу "Танцы" и "Новые танцы" на ТНТ. Кроме того, Утяшева успешно запускает собственные танцевальные проекты. В частности, в этом году абсолютный зрительский успех возымела постановка Carmen P.S, где Утяшева переосмысляет и фантазирует на тему культового произведения Проспера Мериме.

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