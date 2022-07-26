"Не сомневаюсь в этом": Утяшева рассказала всю правду о самозванцах на телевидении

Теперь же Ляйсан Утяшева станет работать на телеканале ТВ-3. Ее пригласили стать ведущей нового игрового шоу "Наследники и самозванцы" – одной из самых ярких премьер предстоящего сезона, которая заменит в эфире многолетний хит канала, легендарное шоу "Последний герой".
Шоу "Наследники и самозванцы" объединит в себе сразу несколько всемирно популярных форматов и перенесёт зрителей в пространство замка, где соберется несколько десятков претендентов на победу.
"Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в нее, – сообщила "Дни.ру" Лясан. – И еще я верю, что шоу "Наследники и самозванцы" покажет, что в России могут выходить интересные, шедевральные проекты мирового уровня. Я лично не сомневаюсь в этом. И это не просто громкие слова. Мы уже готовим проект вместе с командой, и я обещаю вам, что будет очень красиво и загадочно".
Напомним, 37-летняя Утяшева – заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница российских и международных соревнований, двукратная чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира 2001/02, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года.