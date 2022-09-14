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Шоу-бизнес
Как Ирина Круг: бывшая жена зарабатывает на имени покойного Пьера Нарцисса

Как Ирина Круг: бывшая жена зарабатывает на имени покойного Пьера Нарцисса

Экс-супруга решила продолжить дело Пьера Нарцисса.
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После смерти Михаила Круга его супруга Ирина стала исполнять его песни – то есть зарабатывать на имени покойного мужа. По ее стопам пошла и Валерия Калачева – бывшая жена выпускника "Фабрики звезд – 2" Пьера Нарцисса. Недавно она выступила на мероприятии, исполнив одну из песен знаменитого артиста.

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На вечере памяти покойного певца Калачева также представила собственную песню. Она посвятила ее Нарциссу. Валерия, которая также известна как Monisha, ранее не единожды выступала с Пьером, поэтому нельзя сказать, что именно сейчас девушка начинает свой творческий путь. В ее репертуаре уже есть несколько песен.

PR-директор Пьера Нарцисса рассказал, что Калачева будет продолжать творчество умершего экс-супруга. Остается лишь пожелать Валерии успехов на этом поприще. Кто знает – может, у певицы Monisha действительно получится занять достойное место в шоу-бизнесе.

Напомним, Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года. Он прожил 45 лет. Причиной смерти стали осложнения во время операции на почках. Исполнителя хита "Шоколадный заяц" похоронили на родине – в Камеруне. Его тело покоится в семейном склепе.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2022, 18:45 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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