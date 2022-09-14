Как Ирина Круг: бывшая жена зарабатывает на имени покойного Пьера Нарцисса

После смерти Михаила Круга его супруга Ирина стала исполнять его песни – то есть зарабатывать на имени покойного мужа. По ее стопам пошла и Валерия Калачева – бывшая жена выпускника "Фабрики звезд – 2" Пьера Нарцисса. Недавно она выступила на мероприятии, исполнив одну из песен знаменитого артиста.
На вечере памяти покойного певца Калачева также представила собственную песню. Она посвятила ее Нарциссу. Валерия, которая также известна как Monisha, ранее не единожды выступала с Пьером, поэтому нельзя сказать, что именно сейчас девушка начинает свой творческий путь. В ее репертуаре уже есть несколько песен.
PR-директор Пьера Нарцисса рассказал, что Калачева будет продолжать творчество умершего экс-супруга. Остается лишь пожелать Валерии успехов на этом поприще. Кто знает – может, у певицы Monisha действительно получится занять достойное место в шоу-бизнесе.
Напомним, Пьер Нарцисс умер 21 июня 2022 года. Он прожил 45 лет. Причиной смерти стали осложнения во время операции на почках. Исполнителя хита "Шоколадный заяц" похоронили на родине – в Камеруне. Его тело покоится в семейном склепе.