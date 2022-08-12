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Ничего святого: наследство покойного Пьера Нарцисса разрывают на куски
Исполнитель хита "Шоколадный заяц" не успел сколотить многомиллиардное состояние. На проводы звезды в последний путь и то собирали всем миром. Экс-супруга Пьера Нарцисса не раз жаловалась, что проблемные похороны выкачали из нее все соки и все деньги.
Когда тело знаменитости предали земле, началась настоящая битва за его наследство. Условно говоря, над прахом артиста столпились женщины, с радостью утопающие в грязном пиаре. Из недвижимости покойный оставил лишь двушку в Москве. Квартира оказалась не очень-то нужна падким на скандальную славу персонам, но хайп и пляски на костях оказались только на руку.
Ни с кем из претендующих на наследство женщин Пьер Нарцисс не состоял в законных отношениях, так что имущество безосновательно разрывают на куски. Ничего святого: каждая желает сорвать куш.
Пятый канал подготовил программу, в очередной раз осветив гнусную историю в отношении мертвого "шоколадного зайца". Выпуск проекта "Светская хроника" станет доступным уже сегодня в 23:10.
Напомним, Пьер Нарцисс скончался в больнице в возрасте 45 лет. Осложнения после подагры не оставили ему шанса. Смерть настигла звезду вечером 21 июня. Похороны же состоялись только 23 июля. Труп для погребения перевозили в Африку — на родину артиста.
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