"Лишние люди и присоски": любовнице Пьера Нарцисса досталось за слова о внебрачном ребенке

Недавно предполагаемая бывшая любовница покойного российского певца Пьера Нарцисса Ксения Грин объявила, что слухи о внебрачном ребенке звезды распускают его бывшие. Вдова Нарцисса Валаерия Калачева приняла эти слова на свой счет. В 2006 году женщина родила от Пьера Нарцисса дочь Каролину-Кристель.
"Что это за слова такие? Бывшей и настоящей женой Пьера была и буду я, хотят этого или нет. Пьер всегда жил со мной. Если мы разводились, то это не значит, что мы не жили вместе. На эмоциях мы могли и порвать паспорт. Все это ерунда. Мы всегда держались вместе", – рассказала вдова Нарцисса.
Также она намекнула, что никаких прав предполагаемая любовница Пьера Нарцисса не имеет. Никаких внебрачных детей у него тоже нет. Отметим, что Калачева до последнего находилась рядом с Пьером Нарциссом, когда он попал в больницу с приступом. Слова вдовы о внебрачных детях подтвердил и концертный директор певца.
"Что касается любовниц, то их тоже быть не может. Это все лишние люди и присоски", – заявил он.
Напомним, Пьер Нарцисс умер 21 июня в возрасте 45 лет после операции на почке. У него остановилось сердце. Тело артиста покоится в семейном склепе в Камеруне.