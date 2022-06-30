Собрали всем миром: белоснежный роскошный гроб Нарцисса обошелся в 200 тысяч

В Москве попрощались с Пьером Нарциссом. Несмотря на отсутствие звезд и поклонников на похоронах – в основном были журналисты, друзья и сотрудники посольства – панихида прошла очень достойно. Особенно всех впечатлил белоснежный гроб "шоколадного зайца".

Элитный белоснежный гроб, в котором лежал Нарцисс, был изготовлен из ясеня и дуба. Для убранства такого гроба использовали атлас и бархат. На боковинах есть уникальные архитектурные элементы, а крепежи для крышки гроба, рейлинги и ручки обладают повышенной износостойкостью. На открытые деревянные части гроба наносится лаковое покрытие в несколько слоев, что добавляет прочности изделию.

Стоит такое ритуальное изделие около 200 тысяч рублей. Правда, и эти деньги собирали всем миром. Бывшая жена, которая Валерия Калачева у себя в социальных сетях объявила сбор средств. Подключилось и землячество камерунцев в Москве.

"Я сделаю все по высшему пилотажу – хор споет, будет много роз", – обещала накануне прощания бывшая жена. Но у гроба пожаловалась: "Я понесла огромные убытки, учитывая, что траурный зал снимаю уже третий раз. Аренда мне обошлась больше 300 тысяч рублей. Деньги просто сгорели. А родные ни рубля, ни копейки не послали. Мы с миру по нитке собирался на прощание".

Напомним, Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, как на самом деле зовут "шоколадного зайца", умер 21 июня в 23.15, не выдержав экстренной операции на почках. Одной из причины кончины была подаграм внутренних органов.