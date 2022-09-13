"По рукам пошла": Несчастная брошенка Варнава слилась в страстном поцелуе с престарелым Киркоровым

Филипп Киркоров прилюдно обласкал свою подругу.

Поп-король российской эстрады, как известно, прошлой весной отпраздновал свое 55-летие. Однако кто поверит, что артист находится в престарелом возрасте, когда он одевается не хуже молодых инфлюенсеров, да и чудит похлеще их. К слову, Филиппа Киркорова нередко ругают за его провокационные выходки.

Вспомнить хотя бы его жаркие танцы на кресте во время сольного концерта, что не на шутку разгневало народ. Нам этот раз экс-супруг Аллы Пугачевой снова отличился. Воскресный вечер артист провел в компании Екатерины Варнавы, посетив ее шоу "Абсолютно нага". Он остался под таким впечатлением, что не смог сдержать эмоций, поднялся на сцену и принялся ласкать звезду.

Филипп Киркоров закружил ее в танце, нежно обхватив талию, а потом слился в страстном поцелуе. По лицу артистки наблюдалась доля смущения, что заметили и поклонники поп-короля. При этом на него в очередной раз обрушились с критикой: мол, негоже с сединой в бороде устраивать такой "разврат" при всем честном народе.

Досталось и Екатерине Варнаве: ее недовольная публика приструнила за вульгарщину.

"По рукам пошла? Как пошло, это теперь называется искусство?", – написал народ в Сети.

Стоит отметить, что в последнее время звезду Comedy Woman уж слишком часто критикуют – из-за экстремального похудения. Поговаривают, что изменилась подруга Филиппа Киркорова на фоне расставания с любимым: мол, разбитая несчастная брошенка стала похожа на дистрофичку.