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Шоу-бизнес
"По рукам пошла": Несчастная брошенка Варнава слилась в страстном поцелуе с престарелым Киркоровым

"По рукам пошла": Несчастная брошенка Варнава слилась в страстном поцелуе с престарелым Киркоровым

Филипп Киркоров прилюдно обласкал свою подругу.
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Поп-король российской эстрады, как известно, прошлой весной отпраздновал свое 55-летие. Однако кто поверит, что артист находится в престарелом возрасте, когда он одевается не хуже молодых инфлюенсеров, да и чудит похлеще их. К слову, Филиппа Киркорова нередко ругают за его провокационные выходки.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Вспомнить хотя бы его жаркие танцы на кресте во время сольного концерта, что не на шутку разгневало народ. Нам этот раз экс-супруг Аллы Пугачевой снова отличился. Воскресный вечер артист провел в компании Екатерины Варнавы, посетив ее шоу "Абсолютно нага". Он остался под таким впечатлением, что не смог сдержать эмоций, поднялся на сцену и принялся ласкать звезду.

Филипп Киркоров закружил ее в танце, нежно обхватив талию, а потом слился в страстном поцелуе. По лицу артистки наблюдалась доля смущения, что заметили и поклонники поп-короля. При этом на него в очередной раз обрушились с критикой: мол, негоже с сединой в бороде устраивать такой "разврат" при всем честном народе.

Досталось и Екатерине Варнаве: ее недовольная публика приструнила за вульгарщину.

"По рукам пошла? Как пошло, это теперь называется искусство?", – написал народ в Сети.

Стоит отметить, что в последнее время звезду Comedy Woman уж слишком часто критикуют – из-за экстремального похудения. Поговаривают, что изменилась подруга Филиппа Киркорова на фоне расставания с любимым: мол, разбитая несчастная брошенка стала похожа на дистрофичку.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2022, 10:14 Источник: Соцсети • Требует проверки
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