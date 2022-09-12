"Кобзон назвал меня преемником": Киркоров вцепился в завещание покойного артиста

Иосиф Кобзон умер уже 4 года назад, но память о нем теплится в сердцах тех, кто уважал певца и слушал его песни. Вчера для поклонников Кобзона был особенный день: 85 лет со дня его рождения.
В честь этой даты в Государственном Кремлевском Дворце, который Иосиф Кобзон очень любил и где не раз выступал, был дан концерт. Друзья и коллеги мэтра вышли на сцену, чтобы вдохнуть жизнь в песни, ставшие дорогими для множества слушателей.
В концерте принял участие Филипп Киркоров, который, кажется, еле дождался окончания концерта, чтобы пообщаться с журналистами. Он долго хранил секрет и настало самое время, чтобы им поделиться.
Оказывается, еще при жизни Кобзон сделал ему необычный подарок, чем невероятно удивил Киркорова. Информацию передает Пятый канал. “Кобзон назвал меня преемником. Это было так неожиданно”, – похвастался Киркоров.
“Приемником Иосифа Давидовича быть это ответственность, очень непростая миссия, – продолжил Филипп Бедросович, – Это уж как жизнь пойдет”.
По мнению же некоторых, поп-король лишь жеманничает. Киркоров, думают интернет пользователи, вцепился в завещание покойного артиста и ни за что в жизни не упустит шанса стать наследником достояния Иосифа Кобзона.