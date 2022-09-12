Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Состоялось прощание с 76-летним Петросяном перед похоронами
"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи
"Не проживет": схваченную за глотку Пугачеву швырнули наземь как вонючий отброс
"Не смог пережить": найденный у испанской помойки извращенец Панин отправился в иной мир
партнеры
Понедельник
12 сентября
Лента новостей
11:47
"Кобзон назвал меня преемником": Киркоров вцепился в завещание покойного артиста
11:23
"Нет слов": припавший к бутылке Пресняков повис на краю крыши
11:19
"Замираю и боюсь заплакать": родившая от "папика" Арзамасова вывернула душу наизнанку
11:11
Вслед за покойной матерью: не стало принца Чарльза
10:52
"Почки или сердце": сплавленную в роддом Бузову не уберегли
10:41
"Фу!": одряхлевшая плоскодонка Ковальчук выставила грудь на посмешище
10:15
"Еще и пожить не успела": промотавшую миллионы Хаматову сгубил тайный соблазн
09:51
"Он умирает": Стало известно о состоянии Розенбаума
09:40
“Бомжи возвращаются”: нагадившие в ЖК бездомные устроили беспредел
09:09
По цене "двушки" в Москве: в каких странах можно купить дешевое жилье
09:03
"Мне конец пришел": адские боли довели Бабкину
09:02
“Даже не верится”: нагрянувшая к матери Наташа Королева склонилась над гробом
07:12
"Объявлена ликвидация": пламя охватило крышу поликлиники в Сарапуле
07:08
Индийские слоны случайно забрели в больницу
06:51
В подмосковной Ивантеевке прошел граффити-фестиваль
06:29
"В ущерб личной жизни": почему взявшая приемышей Суханкина так и не родила
06:11
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
05:54
Оладья из кабачков: рецепт Николая Дроздова
04:40
Найденному у испанской помойки Панину уготовили страшный конец: Судьба давала ему все шансы
02:19
Предпочитает наслаждения: новому браку Прилучного предрекли скорый крах
00:01
Александров день: народные приметы и традиции 12 сентября
22:18
Кто, что, куда и зачем натянул: омолаживающая пластика звезд
21:07
Уличенную в плагиате Кардашьян со спущенными штанами на фоне флага США назвали проклятьем Америки
20:14
"Нужно что-то менять": уходу Нагиева из проекта "Голос" дали объяснение
19:04
Как электросамокат может навредить здоровью: мнение профессора
17:36
"На очереди гениталии!": Опустившийся Галкин покрутил со сцены голым задом
17:31
Уехал из страны: Газманов бросил застуканную на яхте с молоденьким голозадую жену
16:23
Корчащийся в припадках неизлечимо больной внук Пугачевой схватился за бутылку: Прибухивает
15:51
"Сломался весь мой организм": истерзанная стариком Кончаловским Высоцкая лишилась здоровья
15:00
Хоронить не будут: труп Елизаветы II отправили в путешествие по странам
14:30
Дрыгающуюся в экстазе вдову Табакова удовлетворили два мужика за раз: Оргазм!
13:52
Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал
13:02
Вырастившая двуполую дочь Глюкоза принимает поздравления с новой беременностью: Пятый месяц
12:29
"В особом блоке тюрьмы": сунувшего в заднее отверстие инородный предмет Панина отправили на нары
11:17
Лицемерка Маркл отпраздновала смерть королевы: Явилась при полном параде
11:09
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
10:58
"Лошадь с одним трюком": отвратную хабалку Гузееву выпороли толпой на шоу "Голос"
10:30
Ну вот и все: Стало известно о разводе только что окольцевавшего молоденькую Прилучного
09:07
Работа дворником, инсульт на сцене и уход из театра: с чем пришлось столкнуться Федору Добронравову
08:35
1870 Abrau-Durso Wine & Food: винное посольство в Москве приглашает на черноморскую кухню
07:22
Подольская раскрыла семейный рецепт: выпечка на скорую руку
06:43
Брянская олениха с удовольствием плюхнулась в водоем
04:31
Амплуа Гузеевой в новом "Голосе": Зрителям выбора не давали
02:13
5 уютных книг, которые согреют холодной осенью
00:32
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 11 сентября
23:39
30 лет спустя: как изменилась секс-бомба Памела Андерсон
22:12
"Тянется шлейф": хрипящую в микрофон опухшую Бузову стерли в пыль
21:06
"Челюсть выдвинута вперед": диагноз Пугачевой поразил врача
20:24
Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах
19:27
Тощая как скелет Гагарина выдала рецепт сытного ужина: Ест и не толстеет
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехал из страны: Газманов бросил застуканную на яхте с молоденьким голозадую жену
Дрыгающуюся в экстазе вдову Табакова удовлетворили два мужика за раз: Оргазм!
Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал
Наташа Королева сорвала с матери последнюю одежду на потеху публике: "Уродство и аморальщина"
Униженная Клава Кока влепила смачную оплеуху Бузовой
ВСУ в патовой ситуации: эксперт рассказал о ловушке для украинской армии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Кобзон назвал меня преемником": Киркоров вцепился в завещание покойного артиста

"Кобзон назвал меня преемником": Киркоров вцепился в завещание покойного артиста

Филипп Киркоров решил напомнить о грандиозном подарке мэтра эстрады
прочитано 12 раз

Иосиф Кобзон умер уже 4 года назад, но память о нем теплится в сердцах тех, кто уважал певца и слушал его песни. Вчера для поклонников Кобзона был особенный день: 85 лет со дня его рождения.

ПО ТЕМЕ

"Дорогу молодым": опозорившегося Киркорова готовятся скинуть с пьедестала

"Ходили в ресторан и кино": после клизмы Шаляпин рассекретил близкую связь с Киркоровым

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

В честь этой даты в Государственном Кремлевском Дворце, который Иосиф Кобзон очень любил и где не раз выступал, был дан концерт. Друзья и коллеги мэтра вышли на сцену, чтобы вдохнуть жизнь в песни, ставшие дорогими для множества слушателей.

В концерте принял участие Филипп Киркоров, который, кажется, еле дождался окончания концерта, чтобы пообщаться с журналистами. Он долго хранил секрет и настало самое время, чтобы им поделиться.

Оказывается, еще при жизни Кобзон сделал ему необычный подарок, чем невероятно удивил Киркорова. Информацию передает Пятый канал. “Кобзон назвал меня преемником. Это было так неожиданно”, – похвастался Киркоров.

“Приемником Иосифа Давидовича быть это ответственность, очень непростая миссия, – продолжил Филипп Бедросович, – Это уж как жизнь пойдет”.

По мнению же некоторых, поп-король лишь жеманничает. Киркоров, думают интернет пользователи, вцепился в завещание покойного артиста и ни за что в жизни не упустит шанса стать наследником достояния Иосифа Кобзона.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
12 сентября 2022, 11:47 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых шмоток

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Дрыгающуюся в экстазе вдову Табакова удовлетворили два мужика за раз: Оргазм!

Артистка насладилась

Шоу-бизнес

Вырастившая двуполую дочь Глюкоза принимает поздравления с новой беременностью: Пятый месяц

Артистка показала пузо
Сериалы

Работа дворником, инсульт на сцене и уход из театра: с чем пришлось столкнуться Федору Добронравову

Трудности в жизни актера
Шоу-бизнес

Хоронить не будут: труп Елизаветы II отправили в путешествие по странам

Странная традиция

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек

Спорт

19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

Регионы

В подмосковной Ивантеевке прошел граффити-фестиваль
Сосны, ели и дубы начали выкапывать в Подмосковье
Энергоблок Белоярской АЭС полностью перевели на МОКС-топливо
В Ростовской области найдена убитой пропавшая школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+