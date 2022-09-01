Все соки выжал: Измученная больным Кончаловским замухрышка Высоцкая постарела до безобразия

Хотя годы все же берут свое: актриса однажды признавалась, что из-за больного супруга ей пришлось отказаться от любимого дела. Знаменитая блондинка вместе с мужем бегала по утрам, но, измучившись проблемами со здоровьем любимого, забросила хобби. К счастью, Юлия Высоцкая нашла компромисс и стала заниматься с Андреем Кончаловским скандинавской ходьбой.
Кажется, что супруги вообще живут душа в душу, и печаль у актрисы вызывают не проблемы на личном фронте, а простые бытовые вопросы. Например, вчера звезда театра и кино загрустила из-за прихода осени: в ее микроблоге появился снимок с подписью: "Лето? Что за дела? Куда?".
Поклонники, так же расстроенные концом жарких деньков, поддержали Юлию Высоцкую и поделились своими переживаниями. Но некоторых насторожила фотография, на которой актриса выглядит как замухрышка: ноль макияжа, морщины, недовольное выражение лица, потрепанные волосы и мятый домашний халат. Можно подумать, что приход холодной поры выжал из жизнерадостной блондинки все соки!
Некоторые пользователи не упустили возможности отметить, что супруга Андрея Кончаловского постарела до безобразия, кто-то даже нашел в ее лице сходство с лицом 85-летнего режиссера.
"Вот никогда от вас не видела таких фото, стареете что ли?" – написал народ под публикацией актрисы.
Но тех, кто восхитился смелостью Юлии Высоцкой оказалось больше, ведь не каждая медийная персона решится показать себя такой домашней!