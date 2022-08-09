Пометил: брызнувший Прилучный облизал показавшую сочные формы жену

Российский актер Павел Прилучный меняет женщин как перчатки. Пока его бывшая жена Агата Муцениеце воспитывает его детей, а так и не состоявшаяся бывшая гражданская жена Мирослава Карпович льет слезы, "Мажор" резвится на отдыхе с новой супругой Зепюр Брутян.
Поклонники заметили, что новая жена Прилучного тоже уже обмякла и смотрит на него стеклянными глазами. Создается впечатление, что Павел Прилучный словно маг со змеями гипнотизирует своих пассий одну за одной. Женщины просто растворяются в нем и словно бы теряют себя.
Фанаты удивляются, что свои предыдущие отношения Павел Прилучный не афишировал. А теперь кричит о своем счастье на каждом углу. Сначала поклонники даже не поверили, что Павел Прилучный действительно влюбился, и посчитали Зепюр Брутян лишь коллегой по съемкам. Но вскоре выяснилось, что все серьезно.
Сейчас Павел Прилучный отдыхает с женой на Мальдивах. До этого они были на Маврикии, в Турции и Армении. Пара публикует яркие снимки в своих соцсетях. Кажется, что Павел Прилучный гордится своей новой женой, ведь он старается комментировать каждое ее фото.
На днях Зепюр Брутян выложила снимок, на котором предстала в бежевом купальнике. "Моя!" – пометил фото брызнувший слюной Прилучный.