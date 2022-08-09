"Покинула страну": Успенская сбежала за бугор после угрозы тюремного заключения

Весной Любовь Успенская сцепилась с соседями. Скандал произошел из-за того, что артистка якобы избила чужую собаку, а потом набросилась с обвинениями на хозяйку животного. Как пишут в Сети, то, как знаменитая певица причиняла боль соседскому питомцу, видели дети, которым после всего потребовалась помощь психологов.
Владелица пострадавшей собаки обратилась к известному адвокату Александру Добровинскому. По словам юриста, хозяйка собирается подавать заявление в конце августа, поскольку травмы, которые получил ее питомец, очень серьезные. Она надеялась, что у животного восстановится зрение, однако нужно делать операцию. Также у собаки мало шансов проснуться после наркоза, рассказал адвокат журналистам.
Успенской, кстати, уже нет в России. Она сбежала за бугор. "Покинула страну, и непонятно, вернется ли", – сказал Добровинский. Напомним, 68-летняя артистка имеет не только российское, но и американское гражданство.
Очевидно, история с избитой собакой только набирает обороты. Ранее адвокат рассказывал, что хозяйка животного готова примериться с Любовью Успенской только при условии тюремного заключения.