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Шоу-бизнес
"Тюремное заключение": напавшей на соседку Успенской светят нары

"Тюремное заключение": напавшей на соседку Успенской светят нары

Разбирательства по делу избившей собаку Любови Успенской все еще продолжаются.
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Около месяца назад королева российского шансона угодила в некрасивую историю. У певицы произошла нешуточная стычка с соседкой по коттеджному поселку. По информации СМИ, разъяренная артистка избила соседскую собаку, а после напала с оскорблениями и на ее хозяйку. Владелица животного решила не оставлять это дело просто так и обратилась к адвокату Александру Добровинскому, чтобы разобраться с агрессивной Любовью Успенской в судебном порядке.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

На днях Добровинский прокомментировал разбирательства с певицей. Оказалось, что его клиентка настроена очень решительно после того, что натворила звезда. По словам женщины, артистка сначала пнула ногой маленького щенка, а потом избила старую собаку, которая не могла бежать и просто выла от боли. Все это видели соседские дети, которым после проявленной Успенской жестокости даже пришлось работать с психологом.

Как сообщил Пятый канал, через адвоката соседка артистки уже подала заявление в органы с просьбой возбудить уголовное дело. Теперь певице вполне могут светить нары, ведь по словам юриста, причинение вреда животным в присутствии детей может караться сроком до пяти лет лишения свободы.

"Мы готовы примириться только при условии тюремного заключения," – уверенно заявил адвокат Пятому каналу.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Любовь Успенская предъявила ребеночка от Николая Баскова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2022, 09:44 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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