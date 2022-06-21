Успенская предъявила ребеночка от Баскова: Очень похож на самого Колю

Ряд СМИ опубликовал новости о том, что дочь королевы шансона Татьяна Плаксина якобы крутит роман с 45-летним Николаем Басковым. Натуральный блондин давно говорил, что созрел для создания семьи и рождения детей. Теперь семьи стали еще ближе.
В своем аккаунте Любовь Успенская показала малыша, который появился от Баскова. Певица показала видео, на кадрах которого держит на руках маленькое сокровище и нежно обращается к нему.
Поклонники рассыпались в умилительных комментариях увиденному. Они признали, что Успенская будет замечательной бабушкой, а сам малыш очень похож на Колю.
"Дорогие друзья, мне сегодня мой дорогой любимый друг Коля Басков подарил наконец-то долгожданного котенка. Его кошечка Шанель родила троих, и мы сегодня с Коленькой уже родственники. Нашего котика будут звать Ника. Никочка, добро пожаловать в нашу семью, наше солнышко. Ты попала в золотую клетку, потому что в этом доме ты будешь самым счастливым. Спасибо, Коленька, за этот подарок, я тебя люблю", – сказала Успенская.
"С новой семьей тебя малышка, он очень похож на самого Колю"; "Поздравляю от всей души маму Любу"; "Какая вы нежная женщина, вам надо внуков, вы будете чудесной бабушкой", – написали фолловеры.