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Шоу-бизнес
"Приключения на попу найти элементарно": Гостившую у наркобарона Седокову подняли на вилы

"Приключения на попу найти элементарно": Гостившую у наркобарона Седокову подняли на вилы

Анна Седокова вновь проштрафилась. Вокалистку жестко раскритиковали в Сети.
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Анна Седокова отправилась на отдых, причем не абы куда, а в Мексику. В социальных сетях женщина делится с подписчиками подробностями летнего отдыха. Как оказалось, проводит время экс-солистка группы "ВИА Гра" по-королевски.

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Вокалистка решила погостить у настоящего мексиканского наркобарона, а именно остановилась в загородном доме, которым раньше владел не кто иной, как Пабло Эскобар. Об этом она сообщила в своем микроблоге. По словам звезды, вилла – это настоящий музей, поскольку в доме собрано большое количество различных арт-объектов. При этом она добавила, что находится в Мексике: "Приключения на попу найти элементарно".

По всей видимости, Седокова ожидала, что поклонники завалят ее словами восхищения, однако ее надежды оказались тщетны. На женщину тут же накинулись украинские подписчики, которые обвинили ее в безразличии и не желании комментировать происходящее в их стране. Гневными комментариями пользователи Сети буквально подняли вокалистку на вылы. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

Напомним, ранее звезда подвергалась уже подобной травле после того, как выложила в микроблог фотографию в купальнике и похвасталась тем, что ей удалось лишние килограммы.

ПРОПАЛИ ДОКУМЕНТЫ НА КВАРТИРУ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Анна Седокова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашае/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2022, 04:14 Источник: "Федеральное агентство новостей" • Требует проверки
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