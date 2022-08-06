Хуже рака мозга: изуродованного в припадке Шепелева нашли в ванной с вываленным языком

Поздним вечером пятницы россиянам подсунули шок-контент. Пользователи Сети нашли на свежеопубликованных снимках известного телеведущего. Публика не сразу признала Дмитрия Шепелева, ибо его лицо совсем перекосило. "Неужели болезнь?" — всполошились поклонники. Даже Жанна Фриске на последней стадии рака мозга выглядела лучше.
В игривом припадке Дмитрий Шепелев изуродовал себя в ванной, а еще снял все это на камеру. Шоумен прислонялся лицом к стеклу, чтобы корчить страшные рожи. Таким образом мужчина развлекался, пока его наследник был занят личной гигиеной.
На одном из кадров челюсть веселого папы раздуло до безобразия, а нос сплющило так, словно в отца вселился демон из преисподней. Возможно, Дмитрий Шепелев просто изголодался, вот и раскрыл рот пошире, представляя, как туда залетает что-то аппетитное.
Еще сильнее народ испугало фото, на котором телеведущий вывалил язык как собака и обслюнявил стекло. Хочется верить, что лаять и стоять на четвереньках мужчина пока не начал.
"А как вы веселите детей во время купания?" — спросил Дмитрий Шепелев у поклонников.
Тесная связь экс-мужа Жанны Фриске с представителями фауны поражает. Напомним, недавно телеведущий нашел на улице упавшего стрижа и повез его спасать к ветеринарам. Дмитрий Шепелев заявил, что не наигрался в детстве во врача.