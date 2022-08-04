"Мать родная не узнает!": изуродованная пластикой Орбакайте превратилась в гоблина

Взрослая дочь Аллы Пугачевой тщательно следит за собой, чтобы даже после пятидесяти выглядеть молодой и красивой. Наверняка Кристина Орбакайте даже предположить не могла, что по воле одного шутника ей однажды придется превратиться в настоящего гоблина, пусть и понарошку.
Речь идет о комике Александре Морозове, который решил подшутить над певицей. В своих соцсетях юморист разместил забавный архивный снимок, на котором запечатлена женщина, напоминающая молодую Пугачеву. На фото она накладывает грим сидящему в кресле артисту с носом гоблина.
"Алла Пугачева гримирует дочь перед концертом. Москва, сентябрь 1983 года," – гласит надпись на снимке.
Опубликовав фото, Морозов сразу извинился перед Орбакайте за такие шутки, но признался, что это очень смешно. Некоторые подписчики поддержали юмор комика и вдоволь повеселились, мол изуродованная пластикой и гримом вдобавок Орбакайте действительно могла бы превратиться в гоблина.
"Алла отличный гример! Так загримировала дочь, что мать родная не узнает!", "Великолепно", "Очень смешно!" – написали фолловеры.
Правда, нашлись у Орбакайте и заступники, которые посчитали юмор Морозова злым и даже предположили, что на месте изуродованного артиста-гоблина был сам комик.
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