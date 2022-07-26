Поставлена точка: запятнанная позором семьи Орбакайте оценила будущее в России

Кристина Орбакайте давно и часто летала на другой континент в США, где живет ее муж Михаил Земцов и дочь. Наконец в вопросе места жительства поставлена точка.

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте не только мать троих детей и певица, но еще и актриса. Большую часть своей жизни и карьеры она провела в России, и уезжать отсюда не планирует. Несмотря на то, что своим вторым домом она считает США и часто там бывает.

В свежем интервью Кристина Орбакайте заявила, что не хочет развивать связи с Россией и еще хочет порадовать россиян своими выходами на сцену "Современника" в следующем театральном сезоне, где певица играет в спектакле "Двое на качелях", пишет ОСН.

Кристина Орбакайте поблагодарила поклонников за теплые слезы и их эмоции, которые они подарили ей в этом сезоне, пишет Пятый канал.

Напомним, после начала спецоперации на Украине юморист Максим Галкин вместе с певицей Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри покинули Россию и отправились в Израиль. После этого семейство перекочевало в Юрмалу. Какой точкой назначения будет следующая страна, не известно. Несмотря на то, что сама Примадонна обещала вернуться на родину, поклонники уверены, что певица навсегда покинула страну и теперь будет до конца своих дней жить в эмиграции.

После отъезда звезд их семью запятнали позором, многие фанаты отвернулись от опальных артистов. Ведь Максим Галкин не раз критически высказывался о России и действиях властей. Некоторые фанаты назвали это предательством.